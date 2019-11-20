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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin, ikilinin Brüksel'deki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"SAMİMİYETSİZ VE İKİYÜZLÜ TUTUM"

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sassoli, yayımladığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin eleştiriler sıralayarak, bunları Çavuşoğlu'na aktardığını iddia etmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu Brüksel Çavuşoğlu David Sassoli

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