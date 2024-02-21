HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry ile bir araya geldi

21.02.2024 21:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına başladı. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladıSözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı
Galata Kulesi yarından itibaren ziyarete kapanıyor! Galata Kulesi yarından itibaren ziyarete kapanıyor!
CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime gireceklerCHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler
Anahtar Kelimeler:
Mısır dışişleri bakanı
En Çok Okunan Haberler
Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler

CHP listeleri geç vermişti! O partiden seçime girecekler

Sevgilisini arabanın içinde başka bir adamla bastı! Anbean ifşaladı

Sevgilisini arabanın içinde başka bir adamla bastı! Anbean ifşaladı

Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Sözleri dikkat çekmişti! Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

Hikayesi tüyler ürpertti! 20 Şubat 2024'te bir kez daha öldü

Sapık muhtar! Konya'da 'swinger' partileri: 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı

Sapık muhtar! Konya'da 'swinger' partileri: 14 yaşındaki kıza yaptıkları mide bulandırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.