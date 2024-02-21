Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde temaslarına başladı. Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi.
(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
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