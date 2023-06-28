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Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Yunan mevkidaşı Gerapetritis'i tebrik etti

28.06.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüşerek, kendisini yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Yunan mevkidaşı Gerapetritis'i tebrik etti

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü. Her iki bakan da iki ülke ilişkilerini geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

DOSTLUK VURGUSU

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Gerapetritis'i yeni görevi dolayısıyla kutladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından da dostluk atmosferinde geçen görüşmede, iki mevkidaşın, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı bildirildi.

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Yunanistan Hakan Fidan

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