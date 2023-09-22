Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmeden kareler de yayınlandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile de New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi. İkili görüşmede ,ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Fidan, Türkevi’nde ayrıca Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de görüşmeler gerçekleştirdi.



