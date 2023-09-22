HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

22.09.2023 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmeden kareler de yayınlandı.

AA-20230922-32218922-32218921-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_ABD_DISISLERI_BAKANI_BLINKEN_ILE_GORUSTU

PEŞ PEŞE TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile de New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi. İkili görüşmede ,ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AA-20230922-32218363-32218361-DISISLERI_BAKANI_FIDAN_ISRAIL_DISISLERI_BAKANI_COHEN_ILE_GORUSTU

Fidan, Türkevi’nde ayrıca Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Naci Görür'den uyarı geldi! 'Eğer ölmeyeceksek...'Naci Görür'den uyarı geldi! 'Eğer ölmeyeceksek...'
Karabağ'daki Ermeni gruplarla ilgili o gelişmeyi Rusya duyurduKarabağ'daki Ermeni gruplarla ilgili o gelişmeyi Rusya duyurdu
Azerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan'daki gösteriler sürüyor! Muhalefet halkı parlamento binası önüne çağırdıAzerbaycan'ın zaferi sonrası Ermenistan'daki gösteriler sürüyor! Muhalefet halkı parlamento binası önüne çağırdı
Anahtar Kelimeler:
Antony Blinken Hakan Fidan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.