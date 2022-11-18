HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken sözler! 'Hedeflerine ulaşamadılar'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken sözler! 'Hedeflerine ulaşamadılar'

18.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği noktada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay’dan Malezya’ya kadar, Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar, her yerde turistler var. Türkiye’nin turizmi etkilendi demek istiyorlar. Aslında bir taraftan da Türkiye’ye gitmeyin demek istiyorlar. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır" dedi. İşte Çavuşoğlu'nun o açıklamaları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken sözler! 'Hedeflerine ulaşamadılar'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde saldırının gerçekleştiği noktaya gitti. Çavuşoğlu, burada esnafı da ziyaret etti. Patlamanın olduğu noktaya karanfil de bırakan Çavuşoğlu, "Bali’ye hareket ederken terör saldırısıyla ilgili bilgiyi hep beraber almıştık. Kısa süre içinde yetkililerimiz, güvenlik güçlerimiz, saldırıyı gerçekleştiren, bombayı koyan ve arkasında olan kişilerle ilgili gerekli çalışmayı hızlıca yaparak bu terör saldırısını gerçekleştiren kişi ve diğerlerini gözaltına aldılar. Yurt içi yurt dışı bağlantılarla ilgili çalışmalar da titizlikle yürütüyoruz. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli desteği veriyoruz. Bir taraftan bu terör saldırısını gerçekleştirenlerle ilgili süreç devam ederken diğer taraftan terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye 40 yıldır farklı terör örgütlerinden çok çekti ama güçlenerek yoluna devam etti" ifadelerini kullandı.

"HER YERDE TURİSTLER VAR"

Bakan Çavuşoğlu, "Halkımızın, özellikle Beyoğlu’ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür. Bugün buraya gelerek esnafımızla olan dayanışmamızı da özellikle göstermek istedik ama kısa süre içinde arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle, belediye başkanımızın aldığı tedbirlerle de hayat normale döndü. Esnafımız hemen ertesi gün işinin başına geldi. Bali’den takip ettik. Burayı bayraklarla donattılar. Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay’dan Malezya’ya kadar, Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar, Avrupa’nın farklı ülkelerinden körfez ülkelerine kadar, Filistin’den Lübnan’a kadar İran’a kadar, her yerde turistler var. Sonuçta bu terör saldırısının farklı sebepleri var, hedefleri var ama hiçbiri hedefe ulaşamayacaklarını gördüler" diye konuştu.

56fcc50128d7b2d473657e6d782a39de

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TEMİZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Biz tam tersine, terör örgütlerini Türkiye’den ve komşu bölgelerden nerede olursa olsun temizlemeye inşallah devam edeceğiz" dedi.

Amerikan gazetesinin saldırıyla ilgili manşete ilişkin de Çavuşoğlu, “Özellikle Amerika’da bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların iki yüzlülüğünü çifte standardını her vesileyle vurguluyoruz. Bu terör saldırısını kim gerçekleştirdi, gerçi içeride de var, PKK, YPG, PYD diyemeyenler bizde de var. Yurt dışında da maalesef bunları tekrar görüyoruz. Çifte standardın ve ikiyüzlülüğün örneklerini sergilemeye devam ediyorlar" diye konuştu.

"ÖRNEKLER TURİSTLERİN KORKMADAN GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Çavuşoğlu, "Türkiye’nin turizmi etkilendi demek istiyorlar. Aslında bir taraftan da Türkiye’ye gitmeyin demek istiyorlar. Biraz önce verdiğim örnekler yurt dışından gelen turistlerin de özellikle buraya hiç korkmadan geldiğini gösteriyor. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır. Her zaman insan hakları böyle hak ve hukuktan bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıyı sadece turizm açısından bakması da ibretliktir. Onlar ne derse desinler, onlar o terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler, silah vermeye, eğitim vermeye devam etsinler" dedi.

5cd4a88c491e0bd72eb10ff472cb40ac

"OPERASYONLARIMIZ BİTMEZ"

Çavuşoğlu, "Biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz, teröristleri temizlemeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Türk Baharı başlamıştır. Bundan geri adım atmak yoktur, tam tersine hedeflere ulaşmak için daha da ileri gideceğiz, daha çok çalışacağız. Daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet olacağız inşallah. Operasyonlarımız bitmez. Teröristleri Suriye’de olsun, Irak’ta olsun avlamaya devam ediyoruz. Özel operasyonlarımızla da gerek istihbaratımızın gerekse jandarmamızın emniyetimizin, askerimizin PKK’ya YPG’ye yönelik operasyonları devam ediyor. Aynı şekilde DAEŞ’e karşı operasyonlarımız devam ediyor. İçeride ve dışarıda FETÖ’ye karşı mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DHA

AK Parti'den muhalefete kritik çağrı! 'Gelin...' AK Parti'den muhalefete kritik çağrı! 'Gelin...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den muhalefete kritik çağrı! 'Gelin...'AK Parti'den muhalefete kritik çağrı! 'Gelin...'
Erdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıtErdoğan'ın "6'lı masadan ayrıl" çağrısına Akşener'den yanıt
Münbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattıMünbiç'te tanışıp aşık olmuş! Her şeyi tek tek anlattı
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu İstiklal Caddesi turist

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha!

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Komşunun kızına yaptıklarını duyan baba mahkemede çıldırdı

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

Sabotaj iddiası resmen doğrulandı! Patlayıcı kalıntıları bulundu

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

İade edilen kabanın cebinden çıktı! 30 bin TL değerinde

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

Azeri mafya babası öldürülmüştü! Katil zanlısından şok sözler

İlginizi Çekebilir

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

Bu belirtiler varsa dikkat: Uyarı yayınladılar risk çok büyük

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.