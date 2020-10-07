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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovakya’da

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 20:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovakya’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15.’si düzenlenecek Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere Slovakya’nın başkenti Bratislava’ya geldi.

Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na katılmak ve görüşmeler yapmak üzere Slovakya’dayız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında kendisiyle gerçekleştirilecek “Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlikteki Rolü: Girişimci ve İnsani Dış Politika” konulu bir söyleşiye katılacak, ayrıca ev sahibi Slovakya Dışişleri Bakanı ve diğer bazı mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (İHA)

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