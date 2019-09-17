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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki terör saldırısını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Charikar şehrinde Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nın seçim çalışmalarını yaptığı mitingde düzenlenen terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Gani’nin seçim mitingine bugün yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Charikar şehrinde Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nın seçim çalışmalarını yaptığı mitingde düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Gani’nin seçim mitingine bugün yapılan bombalı saldırı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan’daki demokratik süreci hedef alan sözkonusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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