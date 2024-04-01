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Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi'nin 'ateşkes' kararı vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir"

01.04.2024 19:44
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Dışişleri Bakanlığı'nca BM Güvenlik Konseyi'nin; İsrail'in Gazze' deki saldırılarına ilişkin kabul ettiği son 'ateşkes' kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen, gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerektiği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı: "BM Güvenlik Konseyi'nin 'ateşkes' kararı vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir"

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler, İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir. İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır. Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir. İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir. BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Dışişleri Bakanlığı İsrail
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