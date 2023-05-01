HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

01.05.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'da patlak veren, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki silahlı çatışmalar sonrası ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüşünün sağlanması için 23 Nisan'da başlayan tahliye operasyonlarının bugün tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaların endişe kaynağı olduğu belirtildi.

Tüm uluslararası girişimlere rağmen çatışmaların devam etmesinden ve sivil can kayıplarının artmasından kaygı duyulduğu kaydedilen açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer makamların Sudanlı muhataplarıyla hadiselerin başından beri yakın temas içinde olduğu; itidal ve ateşkes çağrılarında bulundukları ifade edildi.

j1

"TAHLİYE OPERASYONLARIMIZ TAMAMLANMIŞTIR"

Açıklamada, "Ülkemiz aynı zamanda, meselenin barış zemininde çözümü için de çeşitli girişimleri hayata geçirmekte ve Sudan'da daha fazla kardeş kanı dökülmemesi için her türlü diplomatik yolu seferber etmektedir. Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlayan tahliye operasyonlarımız, bugün tamamlanmıştır. Tahliye operasyonlarımızda kara yolu, deniz yolu ve hava yolu seçeneklerinin tümü kullanılmış; bu süreçte vatandaşlarımızın güvenliği planlamalarımızın odağında yer almıştır." ifadeleri kullanıldı.

j2

Gelinen aşamada 1700’ü aşkın Türk vatandaşıyla destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan’dan güvenli bir şekilde tahliyesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, Sudan’da kalan Türk vatandaşlarından alınabilecek tahliye taleplerinin ayrıca değerlendirileceği bildirildi.

j3

Açıklamada, Sudan’da Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı ile ortak işletilen Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin değişimine ilişkin çalışmaların sürdüğü; başta Etiyopya, Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan olmak üzere, Türkiye'nin tahliye operasyonlarına katkı sağlayan tüm ülkelere şükranların sunulduğu ifade edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mayıs ayının ilk günü kar yağdı! Her yer beyaz örtüyle kaplandıMayıs ayının ilk günü kar yağdı! Her yer beyaz örtüyle kaplandı
Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...Son ankette çok konuşulacak fark! İlk turda...
Ünlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandıÜnlü televizyoncu Can Tanrıyar tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Sudan tahliye

En Çok Okunan Haberler

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Eski damat katliam yapıp intihar etti! Kayınvalide, baldız, yenge...

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Erdoğan'dan memur ve emekliye zam mesajı

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Motorin fiyatları bir kez daha gerileyecek!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge mesajı!

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

'Çok büyük düşüş var' diyerek açıkladı! "2. turda 6-7 puan önünde"

CHP ve Memleket Partililer birbirine girdi!

CHP ve Memleket Partililer birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

16 yaşındaki eş gündemde! Kızı üvey annesinden daha yaşlı

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

En az 550 çocuğu var! Kara listeye alındı ve...

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Anneler Günü Fırsatları başladı! Modadan elektroniğe onlarca üründe kaçırılmayacak indirimler

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Rüya orgazmı itirafı olay yarattı! “Erkeklerle birliktelikten çok daha iyi”

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.