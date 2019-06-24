HABER

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'daki darbe girişimini kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 00:43 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etiyopya'nın Amhara Bölgesi hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Etiyopya’nın Amhara Bölgesi Hükümetine karşı yapılan ve Amhara Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin hayatlarını kaybetmesine yol açan darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Etiyopya Genelkurmay Başkanı’nın bu teşebbüsle bağlantılı olarak Addis Ababa’da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost Etiyopya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye’nin seçimle işbaşına gelen hükümetlerin yasa dışı yollarla değiştirilmesine yönelik tüm teşebbüslerin karşısında olduğunu yineliyor, söz konusu darbe girişimi karşısında Etiyopya’ya güçlü desteğimizi ifade ediyoruz."

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik ettiTBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti
İmamoğlu'na sürpriz telefon! Tebrik ettiİmamoğlu'na sürpriz telefon! Tebrik etti

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Devlet Bahçeli'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Diğer Haberler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ekrem İmamoğlu'na tebrik telefonu

İmamoğlu'na sürpriz telefon! Tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geldi

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Demirtaş'tan Öcalan'ın mektubu sonrası dikkat çeken açıklama!

Mersin Belediye Başkanı Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'dan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran seçimi çağrısı

Erdoğan'dan İstanbullulara çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.