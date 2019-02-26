HABER

Dışişleri Bakanlığı: “Filipinler’in güneyindeki Özerk Bölgesi’ne yapılan atama memnuniyet verici”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 21:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’in güneyinde Müslüman Mindanao’da Bangsamoro Özerk Bölgesi’ne yapılan atamanın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Filipinler’in güneyinde Müslüman Mindanao’da Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin (BARMM) kurulmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası’nın 21 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen referandumda bölge halkı tarafından kabul edilmesinin ardından, Bangsamoro Geçiş İdaresi üyelerinin Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından atanarak göreve başlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’in güneyinde Müslüman Mindanao’da Bangsamoro Özerk Bölgesi’ne yapılan atamanın memnuniyetle karşılandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Filipinler’in güneyinde Müslüman Mindanao’da Bangsamoro Özerk Bölgesi’nin (BARMM) kurulmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası’nın 21 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen referandumda bölge halkı tarafından kabul edilmesinin ardından, Bangsamoro Geçiş İdaresi üyelerinin Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte tarafından atanarak göreve başlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tarihi gelişmede emeği olan tüm paydaşları tebrik ediyoruz. Türkiye, Güney Filipinler Barış Sürecine verdiği desteğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürecektir” denildi.

Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz' Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'
Pakistan Dışişleri Bakanı ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştüPakistan Dışişleri Bakanı ABD’li mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Soylu: “Deniz başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim”Bakan Soylu: “Deniz başkanın da Eyüp’ün de emrine amadeyim”

En Çok Okunan Haberler

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bahçeli: Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

Bahçeli'den flaş açıklama: Yeni bir rejim bunalımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Erdoğan'a sürpriz! Aracını durdurup...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü hazırlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.