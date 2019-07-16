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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararına sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 02:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ile ilgili AB'nin aldığı karara tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AB Dış İlişkiler Konseyi'nin dün (15 Temmuz) yaptığı toplantıda aldığı kararlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu kararlarda, Kıbrıs Adasının doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi hareket edilmesi, AB’nin Kıbrıs konusunda ne kadar önyargılı ve taraflı olduğunu göstermektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı AB hidrokarbon

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