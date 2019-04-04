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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 06:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamanın görüşmeden önce kaleme alındığının aşikar olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı arasındaki görüşmeye atfen ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Sayın Bakanımız ile ABD Dışişleri Bakanı arasında 3 Nisan günü gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan ve söz konusu görüşmeden önce kaleme alındığı aşikar olan açıklamanın görüşmenin içeriğini yansıtmadığı gibi, görüşmede gündeme dahi gelmeyen hususlara yer verdiği görülmektedir”

Açıklamanın devamında yaşanılan sorunun daha önce de görüldüğü belirtilerek, “Daha önce yapılan görüşmelerde de benzer sorunlarla karşılaşılmış olup, bu gibi açıklamaların daha özenli olarak yapılması ve özellikle görüşmede yer almayan hususlara yer verilmemesi, aramızdaki müttefiklik ilişkilerinin doğal bir gereğidir” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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Dışişleri Bakanlığı ABD Hami Aksoy

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