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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye IMO Konsey üyeliğine seçildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.11.2019 22:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimleri, Londra’da gerçekleştirilmekte olan IMO 31.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliği seçimleri, Londra’da gerçekleştirilmekte olan IMO 31. Genel Kurul toplantısı çerçevesinde 29 Kasım 2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu seçimlerde yeniden aday olan ülkemiz Konsey üyeliğine tekrar seçilmiştir. Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından itibaren iki yılda bir yapılan bütün Konsey seçimlerinde üyeliğe seçilmiştir. 29 Kasım’da gerçekleştirilen seçimlerde de müspet bir netice alınması, BM’nin deniz emniyeti-güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO’nun yürütme organı olan Konsey’deki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir. Ülkemiz, IMO Konsey üyeliği çerçevesinde denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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