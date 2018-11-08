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Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 23:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, "Türk savaş uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunduğuna" yönelik ifadeleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu.

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, "Türk savaş uçaklarının Yunan ulusal hava sahasına girmek için izin talebinde bulunduğuna" yönelik ifadeleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulundu. Bunun yeni bir uygulama olmadığını belirten Aksoy, uluslararası kural ve teamüllere uygun olarak uçuş izni talebinde bulunulduğunu belirtti.

Aksoy, "Bilindiği üzere, hem sivil, hem askeri uçuşlar için bir ülke diğer bir ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla izin istemekle mükelleftir. Ülkemiz de tabiatıyla Yunanistan'ın altı deniz mili genişliğindeki hava sahasını tanımakta, Yunanistan'a ve Yunanistan üzerinden gerçekleştirilen intikal uçuşları için uluslararası kural ve teamüllere uygun olarak uçuş izni talebinde bulunmaktadır. Bu yeni bir uygulama değildir" dedi.

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