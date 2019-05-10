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Dışişleri Bakanlığından, Fransa’da Büyükelçilik Destekli Türk Okulu iddiasına yalanlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 21:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda yaşanan tartışmalar gerçekleri yansıtmamakta, manipülatif unsurlar içermektedir” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’un Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda Fransız basınında yer alan açıklamalar ve Fransa Milli Eğitim Bakanı’nın ifadeleri hakkındaki soruya cevaben, “Fransız basınında Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda son günlerde çıkan bazı haber ve açıklamalar ile yaşanan tartışmalar gerçekleri yansıtmamakta, manipülatif unsurlar içermektedir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda yaşanan tartışmalar gerçekleri yansıtmamakta, manipülatif unsurlar içermektedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’un Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda Fransız basınında yer alan açıklamalar ve Fransa Milli Eğitim Bakanı’nın ifadeleri hakkındaki soruya cevaben, “Fransız basınında Fransa’da Büyükelçilik destekli Türk okulu açılması konusunda son günlerde çıkan bazı haber ve açıklamalar ile yaşanan tartışmalar gerçekleri yansıtmamakta, manipülatif unsurlar içermektedir” ifadelerini kullandı. Sözcüsü Aksoy, “Fransa Milli Eğitim Bakanı’nın bu konuda sarf ettiği ifadeleri hayret ve üzüntüyle karşıladık. Eğitim Bakanı’nın bu süreçle ilgili doğru şekilde bilgilendirilmediği anlaşılıyor. Hayal mahsulü ve tamamen mesnetsiz iddialara dayanan söz konusu açıklamaların tarafımızca kabul edilmesi söz konusu değildir” dedi.

Aksoy açıklamasında, “Türkiye’de de Büyükelçilik destekli Fransız okulları bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Türkiye’nin, Fransız eğitim sistemiyle uyumlu olarak açmayı öngördüğü okullar için müzakereler esasen Türkiye’deki bu okullarla mütekabiliyet çerçevesinde yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.

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