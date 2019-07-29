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Dışişleri Bakanlığından Kabil’deki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sürerken seçim ofisine yapılan terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçim ofisinde meydana gelen terör saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı dahil, birçok kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumhurbaşkanlığı seçim süreci sürerken seçim ofisine yapılan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir seçim ofisinde meydana gelen terör saldırısında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı dahil, birçok kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Afgan halkının demokratik haklarını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Afganistan’da Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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