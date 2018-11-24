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Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldı" denildi.

Dışişleri duyurdu: Suriye'de muhalif gruplar serbest bırakıldı

Türkiye, Astana süreci kapsamında Suriye'deki muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin karşılıklı serbest bırakılmasının, "Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil ettiğini" ve bu uygulamanın "yeni inisiyatiflerle sürdürülmesinin hedeflendiğini" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan "Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu" bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin bugün muhaliflerin kontrolündeki Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir." denildi.

ONAR KİŞİ KARŞILIKLI SERBEST

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve askeri muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin rejim kontrolündeki Tadif beldesinde karşılıklı olarak onar kişiyi salıverdi.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

Esad rejiminin en az 1500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor. Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

(AA)

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Dışişleri Bakanlığı Suriye Son dakika Astana süreci

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