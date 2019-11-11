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Dışişleri'nden Bolivya açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin endişeyle izlendiğini bildirdi.

Dışişleri'nden Bolivya açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkede gerginliğin azaltılması, normal yaşama dönülmesi ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilmesi çağrısı yapılan açıklamada, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi temennisi vurgulandı.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman, dün canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını istemişti.

Daha sonra istifa ettiğini duyuran Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

KAYNAK: AA


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Bolivya istifa

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