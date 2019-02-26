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Dışişlerinden Hocalı Katliamı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz" denildi.
26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince düzenlenen saldırıda, yüzlerce Azerbaycan vatandaşı öldürüldü, yaralandı ve esir alındı. Sivil halka yöneltilen bu saldırganlık ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgali neticesinde bir milyondan fazla Azerbaycanlı yurtlarından edildi ve kendi vatanlarında kaçkın hayatı yaşamaya mahkum bırakıldı.
Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu katliamı ve Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki süregelen işgalini şiddetle kınıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin 27 yıl önce Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

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