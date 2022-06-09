Dişleri nedeniyle alay konusu olmuştu! Düzelttirmek için...

Yeni Zelanda’da yaşayan Evan Hill dişlerini normal diş boyutuna göre çok daha büyük ve önde olması nedeniyle yıllarca zorbalığa uğradı. Okulda ve sosyal yaşamında akranları tarafından ‘Tavşan Çocuk’ lakabı takılan Evan Hill dişleri sebebiyle aldığı tepkiler nedeniyle kendini sosyal çevresinden soyutlamaya başlamıştı. Dişleri hem görünüşünü hem psikolojisini hem de sosyal ilişkilerini etkiliyordu.

KONUŞMAYA KORKUYORDU

Dişlerinin oldukça önde ve büyük olması Hill’in bazı kelimeleri neden oluyordu. Konuşurken kelimeleri yanlış telaffuz etmesi Evan Hill’in sınıfta konuşmaya korkmasına yol açmıştı. Hill, yemek yerken bile oldukça acı çekiyordu.

İSTEDİĞİ GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Evan’ın konuşma ve yeme zorluğu çekmesi, akranları tarafından yaşadığı zorbalıklar dişlerinden nefret etmesine sebep olmuştu. Ailesinin tüm desteklerine rağmen oldukça mutsuz olan Evan’ın tek istediği akranları tarafından kabul görmekti. Evan 10 yaşına geldiğinde doktora gitmeye karar verdi. Ancak doktor diş teli takmanın çok maliyetli olacağını söylemişti. Evan’ın dişlerini düzeltmek için 12.000 dolar istendi. Tedavi ücreti sürekli olarak artıyordu. Evan'ın ailesi bu parayı karşılayamıyordu. Ancak çeşitli bağış kampanyaları sayesinde istenilen para toplandı. Toplanan para sayesinde Evan Hill istediği dişlere kavuşabildi.



