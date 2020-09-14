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Bunu kimse bilmiyor! Dişlerinizi fırçalaladıktan hemen sonra çalkalarsanız...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ağız ve diş sağlığı için en önemli uygulama diş fırçalamaktır. Düzenli olarak dişlerinizi fırçaladığınızda her şey yolunda gidiyor sanabilirsiniz ancak farkında olmadan yaptığınız bazı hatalar olabilir.

Bunu kimse bilmiyor! Dişlerinizi fırçalaladıktan hemen sonra çalkalarsanız...

Ağız ve diş sağlığını korumak adına dişlerin düzenli olarak fırçalanması oldukça önemli bir ayrıntıdır. Fakat bu aşamada birçok kişi dişlerime iyi bakayım derken, aslında onların çürümelerine neden olacak davranışlarda bulunuyor. Dişlerinizi fırçalarken kaçınmanız gereken 3 hatalı davranış.

DİŞLERİNİZİ KISA SÜRE FIRÇALAMAYIN

Her gece yatmadan dişlerinizi fırçalıyorsanız ve hala beyazlamıyorsa bir de fırçalama sürenize dikkat edin. Uzmanlar, diş çürüklerini ve diğer ağız hijyeni ile ilgili hastalıkları önlemek için dişlerin yaklaşık 2 dakika fırçalanmasını öneriyor.

ÇOK FAZLA DURULAMA DİŞLERİNİZE ZARAR VEREBİLİR

Fırçalama işleminden sonra dişlerinizden tüm diş macunu kalıntılarını temizlemenin harika bir fikir olduğunu düşünseniz de aslında derinlemesine durulama doğru bir yöntem değildir. Dundee Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma sonucu, ağızdaki tortuyu tükürmenin daha doğru olduğu ortaya çıktı. Neden diye soranlar için hemen açıklayalım. Aşırı durulama, florürü diş macununuzdan dişlerinizden temizleyerek sağladığı korumayı daha az etkili hale getirebilir.

GECE DİŞ FIRÇALAMAK SANDIĞINIZDAN DAHA ÖNEMLİDİR

Gece diş fırçalamak son derece önemlidir. Bunun nedeni ise uyurken uyanık olduğumuz zamanki kadar tükürük üretmememizdir. Yatmadan önce dişlerinizi 2 dakika boyunca fırçalayın. Sonrasında hiçbir şey yemeden günü bitirin.


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