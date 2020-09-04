Dişlerinizi inci gibi bembeyaz yapacak 3 doğal yöntem

Dİş beyazlatmak için binlerce lira harcamak yerine evinizde doğal malzemeler ile az maliyetli diş beyazlatıcıları hazırlamaya ne dersiniz? Bembeyaz gülüşler için bu 3 yöntemi mutlaka deneyin!

DOĞAL AĞIZ GARGARASI

Kimyasal içermeyen ağız gargarasını evinizde hazırlayın ve kocaman beyaz bir gülüş yakalayın! Bunun için bir yemek kaşığı su ve 2 yemek kaşığı sirkeyi karıştırın. Bu karışımla ağzınızı her sabah 40 saniye çalkalayın. Doğal ağız gargarası ağızdaki bakterileri öldürecek ve dişlerinizdeki lekelerin yok olmasına yardımcı olacak.

MUZ KABUĞU YÖNTEMİ

Muzdaki potasyum ve magnezyum, diş minesindeki lekeleri giderir. Bunun için her sabah dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun iç kısmını bir süre dişlerinize sürebilirsiniz.

EV YAPIMI DİŞ BEYAZLATICI

Bir çay kaşığı limon limon suyu ve yarım çay kaşığı karbonatı karıştırın. Hazırladığınız macunu kulak çöpü yardımıyla dişlerinize sürün. Ardından diş fırçası ile dişlerinizi fırçalayın. Karbonat, dişleri parlatır ve dişlerdeki parlaklığı artırır. Limonun asidik özelliği ise diş plaklarını yok eder. Bu karışımı haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

