Distimi: Süregiden depresyon bozukluğu nedir ve nasıl tedavi edilir?

Depresyonu bilmeyen insan çok azdır. Ancak süregiden depresyon denildiğinde ne olduğunu herkes bilmeyebilir. Distimik bozukluk olarak da geçen bu depresyon türü normal depresyona göre hafif seyreden ancak uzun yıllar sürebilen bir rahatsızlıktır. Bu yazımızda distimi ile ilgili sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Distimik Bozukluk Nedir? Semptomları Nelerdir? Distimi veya distimik bozukluk, kalıcı depresif bozukluk veya kronik (uzun süreli) depresyon denilen ruhsal bir rahatsızlıktır. Distimik bozuklukta kişi günlük yaşam aktivitelerinden keyif alamaz, umutsuzluk içinde olur, düşük benlik saygısı ve yetersizlik hislerine sahip olur. Bu tür yıkıcı duygular uzun yıllar sürer. İş, okul, aile hayatı gibi günlük yaşantınızı işlevsiz hale getirecek önemli bir sorundur. Majör, yani ağır depresyon kadar şiddetli olmasa da günlük yaşantınızı etkileyecek ölçüde, orta derece depresif bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Bu depresif ruh hali ile mutlu anlarda bile olumsuz duygulara kapılıp, iyimserlikten uzak, karamsar bir yapıya bürünebilirsiniz. Sürekli şikayet eden bir tavır içerisinde olup uzun yıllar eğlenceden uzaklaşabilirsiniz. Distimi nedir sorusunu cevaplamak için hastalığın belirtilerinden bahsetmek gerekir. Bu sayede süregiden depresyon bozukluğu daha iyi anlaşılabilir.

Gezmek, arkadaşlarla buluşmak, günlük rutin işleri yapmak ve öz bakım konularına karşı ilgi kaybı

Moral bozukluğu, üzüntü ve boşluk hissi

Yorgunluk ve enerji eksikliği

Umutsuzluk ve karamsarlık

Düşük benlik saygısı: Yani değersiz hissetmek, kendini sevmemek, kendisini başkaları ile kıyaslamak

Özeleştiri: Sürekli kendini eleştirerek benliğine ve davranışlarına karşı yüklenici ve objektif olmayan yorumlar yapmak

Yetersizlik duygusu: Özeleştirinin getirdiği yargılarla birlikte günlük yaşantıdaki işlevsizliğin getirmiş olduğu yük

Sinirlilik, aşırı öfke

Asosyal eğilimler

Geçmişe dair yaşanan suçluluk duyguları ve endişeler

Yeme problemleri

Uyku problemleri Distimi Teşhisi Nasıl Yapılır? Distimik bozukluğun aynı semptomlara sahip majör depresyondan ayırıcı tanısı; zaman zaman yoğunluğu değişse de, semptomların 2 aydan fazla kaybolmamasıdır. Bu rahatsızlıkta kişi en fazla 2 ay kadar belirti yaşamasa da tekrar depresif ruh haline geri döner ve bu durum birkaç yıl boyunca tekrarlanır. Bazı insanlarda süregiden depresyon bozukluğunun öncesinde veya sonrasında majör depresyon belirtileri de görülebilir. Uzun süreli depresif ruh hali içerisinde çaresizlik ve umutsuzluk duyguları hakim olduğu için bununla baş etmek ve bu kronik döngüyü kırmak kolay olmayabilir. Bu nedenle profesyonel bir destek almanız çok önemlidir. Psikiyatristlere ve klinik psikologlara danışarak içinde bulunduğunuz karamsar tabloya açıklık getirebilirsiniz. Hastalığın teşhisi için ruhsal muayene yapılabileceği gibi çeşitli testler de yardımcı ve önemli bir araç olacaktır. Ruhsal muayene; hastanın görüşme sırasındaki durumunu ve davranışlarını gözlemlemeyi içerir. Bunun yanı sıra danışana çeşitli sorular sorulur ve kendisinden veya yakınlarından geçmişine ait bilgileri öğrenilerek genel bir değerlendirme yapılır. Test ve ruhsal muayene sonucunda, danışanın onayı ve isteği ile birlikte uygun olan distimi tedavisine başlanır.