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Distimi: Süregiden depresyon bozukluğu nedir ve nasıl tedavi edilir?

31.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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Distimi: Süregiden depresyon bozukluğu nedir ve nasıl tedavi edilir?

Zaman zaman üzgün ve mutsuz hissetmeniz doğaldır. Ancak uzun süredir üretkenlikten yoksun ve umutsuz bir şekilde günlük aktivitelere olan ilginizin azaldığını hissediyorsanız süregiden depresyon bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz!

Depresyonu bilmeyen insan çok azdır. Ancak süregiden depresyon denildiğinde ne olduğunu herkes bilmeyebilir. Distimik bozukluk olarak da geçen bu depresyon türü normal depresyona göre hafif seyreden ancak uzun yıllar sürebilen bir rahatsızlıktır. Bu yazımızda distimi ile ilgili sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Distimik Bozukluk Nedir? Semptomları Nelerdir?

Distimi veya distimik bozukluk, kalıcı depresif bozukluk veya kronik (uzun süreli) depresyon denilen ruhsal bir rahatsızlıktır. Distimik bozuklukta kişi günlük yaşam aktivitelerinden keyif alamaz, umutsuzluk içinde olur, düşük benlik saygısı ve yetersizlik hislerine sahip olur. Bu tür yıkıcı duygular uzun yıllar sürer. İş, okul, aile hayatı gibi günlük yaşantınızı işlevsiz hale getirecek önemli bir sorundur. Majör, yani ağır depresyon kadar şiddetli olmasa da günlük yaşantınızı etkileyecek ölçüde, orta derece depresif bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Bu depresif ruh hali ile mutlu anlarda bile olumsuz duygulara kapılıp, iyimserlikten uzak, karamsar bir yapıya bürünebilirsiniz. Sürekli şikayet eden bir tavır içerisinde olup uzun yıllar eğlenceden uzaklaşabilirsiniz. Distimi nedir sorusunu cevaplamak için hastalığın belirtilerinden bahsetmek gerekir. Bu sayede süregiden depresyon bozukluğu daha iyi anlaşılabilir.

  • Gezmek, arkadaşlarla buluşmak, günlük rutin işleri yapmak ve öz bakım konularına karşı ilgi kaybı
  • Moral bozukluğu, üzüntü ve boşluk hissi
  • Yorgunluk ve enerji eksikliği
  • Umutsuzluk ve karamsarlık
  • Düşük benlik saygısı: Yani değersiz hissetmek, kendini sevmemek, kendisini başkaları ile kıyaslamak
  • Özeleştiri: Sürekli kendini eleştirerek benliğine ve davranışlarına karşı yüklenici ve objektif olmayan yorumlar yapmak
  • Yetersizlik duygusu: Özeleştirinin getirdiği yargılarla birlikte günlük yaşantıdaki işlevsizliğin getirmiş olduğu yük
  • Sinirlilik, aşırı öfke
  • Asosyal eğilimler
  • Geçmişe dair yaşanan suçluluk duyguları ve endişeler
  • Yeme problemleri
  • Uyku problemleri

Distimi Teşhisi Nasıl Yapılır?

Distimik bozukluğun aynı semptomlara sahip majör depresyondan ayırıcı tanısı; zaman zaman yoğunluğu değişse de, semptomların 2 aydan fazla kaybolmamasıdır. Bu rahatsızlıkta kişi en fazla 2 ay kadar belirti yaşamasa da tekrar depresif ruh haline geri döner ve bu durum birkaç yıl boyunca tekrarlanır. Bazı insanlarda süregiden depresyon bozukluğunun öncesinde veya sonrasında majör depresyon belirtileri de görülebilir. Uzun süreli depresif ruh hali içerisinde çaresizlik ve umutsuzluk duyguları hakim olduğu için bununla baş etmek ve bu kronik döngüyü kırmak kolay olmayabilir. Bu nedenle profesyonel bir destek almanız çok önemlidir. Psikiyatristlere ve klinik psikologlara danışarak içinde bulunduğunuz karamsar tabloya açıklık getirebilirsiniz. Hastalığın teşhisi için ruhsal muayene yapılabileceği gibi çeşitli testler de yardımcı ve önemli bir araç olacaktır. Ruhsal muayene; hastanın görüşme sırasındaki durumunu ve davranışlarını gözlemlemeyi içerir. Bunun yanı sıra danışana çeşitli sorular sorulur ve kendisinden veya yakınlarından geçmişine ait bilgileri öğrenilerek genel bir değerlendirme yapılır. Test ve ruhsal muayene sonucunda, danışanın onayı ve isteği ile birlikte uygun olan distimi tedavisine başlanır.

Distimi Tedavisinde İlaç Kullanımı: Antidepresanlar İşe Yarar mı?

Depresyon tedavilerinde ilaç kullanmanın önemi büyüktür. Çünkü ilaçlar depresyon türlerinin tedavi sürecinde dopamin ve serotonin hormonu eksikliğinin giderilerek yerine konması ile de doğrudan ilişkilidir. Antidepresan olarak bilinen bu ilaçların temel işlevi beyinde yeterli miktarda salgılanmayan dopamin ve serotonin nörokimyasallarını artırmaktır. Serotonin mutluluk ile, dopamin ise enerji ile ilişkilendirilir. Antidepresan ilaçlar bu nörokimyasalların hücre içine geri alınmasını önleyerek tedaviye etki eder. Bu ilaçların iştah açabilme ya da uyku yapma gibi herkeste görülmeyen küçük yan etkileri dışında hiçbir yan etkisi yoktur ve etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Antidepresanlar depresyonun nedenleri çözmez ancak semptomların iyileşmesine ciddi katkı sağlar. Distimi depresyon oluşumunda etkili olan bilişsel çarpıtma ve erken çocukluk uyumsuz şemalarının üzerinde çalışarak uzun vadede distimi bozukluğunun iyileşmesine izin vermiş olursunuz.

Distimik Bozukluk Tedavi Süreci Nasıldır?

Distimik ne demek sorusuna yanıt bulduktan sonra kendinizde hastalığın bazı belirtileri olduğunu düşünüyorsanız endişelenmeyin! Bu rahatsızlığın kesin sonuç alınan tedavi yöntemleri vardır. Ruh sağlığı uzmanlarından psikiyatristler ve klinik psikologlar bu konuda etkili tedavi ve çözümler sunar Psikiyatristler gerektiğinde ilaç tedavisi başlatabilir ancak ilaç tedavisi yanında çok etkili olacak terapi yöntemlerine de başvurabilir. Bilimsel çalışmalara göre depresyonun en etkili nedenleri arasında bilişsel çarpıtmalar denilen yanlış inanışlar ve düşünceler yer alır. Terapi sürecinde bu yanlış düşünce ve inanç kalıplarının yıkılması ve yerine gerçekçi, olumlu inanışlar yerleştirilmesi hedeflenir. Bu anlamda psikoterapi eğitimi almış ruh sağlığı uzmanları tarafından bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulanır. Bunun dışında etkinliği kanıtlanmış başka bir terapi yöntemi de şema terapidir. Şema erken dönem çocukluk döneminde oluşan ve yaşamı anlamlandırabilmek için kullanılan, olay ve durumları açıklamaya yardımcı olan olumlu olumsuz, uyumlu uyumsuz yaşam örüntüleridir. Şema terapi, erken çocukluk döneminde oluşan ve uyumsuz şeklinde nitelendirilen yaşam örüntüleri ile ilgilenir. Distimi tedavisinde sıklıkla tercih edilen bu iki psikoterapi yöntemi uygulanırken sizin de aktif olarak terapi sürecine katılmanız ve terapistinizin önerilerini hayata geçirmeniz iyileşme süreciniz için büyük bir önem taşır.

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