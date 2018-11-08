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Diwali Festivali'nden renkli görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 08.11.2018 09:03 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Mumbai kentinde her yıl kutlanan Diwali Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Hindular kendi inançlarına göre "zenginlik tanrıçası Lakshmi" için evlerini ve sokakları renkli ışıklarla donattılar ve dualar ettiler. Hindistan'da yılın en önemli festivallerinden biri kabul edilen Diwali, hasat mevsiminin sona ermesini simgeliyor.

Diwali festivali, her yıl kuzey yarım kürede sonbaharda kutlanan bir Hindu ışık festivalidir. Festivalin kutlandığı Hindistan, Pakistan, Fiji, Güyana, Malezya, Mauritius, Myanmar, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Surinam ve Trinidad- Tobago gibi ülkelerde festivalin kutlandığı günler resmi tatil ilan edilmiştir. Kutlamaların yapıldığı ülkelerde ve kentlerde evlerin çatılarında, kapı ve pencere önlerinde ışıldayan milyonlarca ışık şöleni göz kamaştırıyor.

Hindistan’da ışık festivali

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Hinduların kutladıkları ve 2 hafta süren Diwali Işık Festivali başladı.
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Hindu festivali ilk gününden coşku ile karşılandı.
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Pakistan’da Hindu dinine mensup vatandaşlar tarafından kutlanan Diwali Işık Festivali başladı.
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Vatandaşlar festival için evlerini süsleyip tapınak ziyaretlerinde bulunmaya başladı.
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Başbakan İmran Han yayınladığı mesaj ile Pakistan’da yaşayan tüm Hindu vatandaşları kutladı.
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Hinduların gerçekleştirdiği ritüeller ise renkli görüntüler oluşturdu.
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Diwali festivali, her yıl kuzey yarım kürede sonbaharda kutlanan bir Hindu festivalidir.
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Festivalin kutlandığı Hindistan, Pakistan, Fiji, Güyana, Malezya, Mauritius, Myanmar, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Surinam ve Trinidad-Tobago gibi ülkelerde festival günleri resmi tatildir.
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Festival kapsamında ev ve iş yerleri temizlenir, yeni giysiler alınır ya da sahip olunan en güzel giysiler giyilir.
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Anahtar Kelimeler:
Diwali Festivali Hindistan Pakistan

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