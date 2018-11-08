Diwali Festivali'nden renkli görüntüler

Diwali festivali, her yıl kuzey yarım kürede sonbaharda kutlanan bir Hindu ışık festivalidir. Festivalin kutlandığı Hindistan, Pakistan, Fiji, Güyana, Malezya, Mauritius, Myanmar, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Surinam ve Trinidad- Tobago gibi ülkelerde festivalin kutlandığı günler resmi tatil ilan edilmiştir. Kutlamaların yapıldığı ülkelerde ve kentlerde evlerin çatılarında, kapı ve pencere önlerinde ışıldayan milyonlarca ışık şöleni göz kamaştırıyor.