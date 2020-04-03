Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon hastalarına koronavirüs uyarısı!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele sürecinde diyabet, obezite ve hipertansiyon hastalarının nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 71'inden kronik hastalıklardan kaynaklandığını, bu rahatsızlıklar arasında hipertansiyon, obezite ve diyabetin önemli yer kapladığını vurgulayan Altay, "Türkiye'de erişkin nüfusta obezite sıklığı yüzde 28,8, hipertansiyon sıklığı yüzde 27,7 ve diyabet sıklığı da yüzde 13,7'dir. 65 yaş ve üzeri nüfusta ise yaklaşık olarak diyabet ve obezite 2 kat, hipertansiyon ise 3 kat daha sık görülmektedir." bilgisini verdi.

Altay, bu hastalıkların çeşitli yollarla bağışıklık sisteminin çalışmasını bozduğunu ve bazı enfeksiyonlara yatkınlığa neden olduğunu dile getirdi.

Kovid-19'un yaşlı kişilerde ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğine, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin çok büyük bir kısmının 60 yaş üzerinde olduğuna dikkati çeken Altay, sözlerini şöyle sürdürdü: