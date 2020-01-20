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  4. Diyabetik Nefropati hakkında bilgiler

Diyabetik Nefropati hakkında bilgiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Nefroloji Uzmanı Doç.

Diyabetik Nefropati hakkında bilgiler

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Köz Diyabetik Nefrotomi hakkında bilgilendirdi.
Medicana Bahçelievler Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Köz Diyabetik Nefrotomi hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Köz, "Diyabetik Nefropati, diyabete bağlı böbrek bozukluğuna verilen isimdir. En sık böbrek yetmezliği nedenleri arasında görülür" dedi.
“Tip 2 Diyabetik Hastalarda Risk Fazladır”
Dr. Süleyman Köz, ‘’Diyabet yüzyılın bulaşıcı olmayan salgın hastalıkları arasında yer almaktadır.Yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların tümünde özellikle tip 2 diyabet prevelansı hızla yükselmektedir. Diyabetik Nefropati Tip 2 diyabetik hastaların yaklaşık yüzde 30 ‘ unda görülen bir hastalıktır. Diyabet süresi uzadıkça görülme sıklığı artmaktadır. Ancak 25 yıl içinde Nefropati oluşmamış ise, artık gelişmeyeceği kabul edilir. Diyabetik Nefropatinin özgün bulgularından biri idrara albümin (protein) geçmesidir. Bu nedenle diyabet hastalarının belli aralarla idrarda protein/albümin atılımını kontrol ettirmeleri gerekir. Diyabetik Nefropati tedavisinde iki önemli amacımız vardır. Birincisi hastalarımızın diyaliz aşamasına gelmesini mümkünse önlemek veya geciktirmektir. İkincisi ise hastalarımızın kalp ve damar sağlığını korumaktır‘’ diye ifade etti.
“Gereksiz ilaç kullanılmamalı”
Diyabetik Nefropati olan hastalarında damar problemleri sıklıkla karşımıza çıkmaktadır diye kaydeden Dr. Köz, ‘’ Bazen idrarda fazla protein atılımı olmadan kanda kreatinin artışı görülür. Diyabetik hastaların kan şekeri ve kan basıncını kontrol altında tutmaları diyabetik nefropati gelişimini azaltmaktadır. Diyabetik Nefropatisi olan hastaların sigara içmemesi, gereksiz ilaç kullanımından mümkün mertebe kaçınmaları egzersiz yapmaları, kolesterol düzeyinin kontrol edilmesi hem böbrek sağlığı hem de kalp damar sağlığı açısından çok önemlidir. Diyatetik Nefropatiyi önleyebilecek spesifik bir ilaç yoktur. Ama tedavisinde umut vadeden ilaçlar piyasaya çıkıyor ‘’ dedi.

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