Diyabetin en büyük düşmanı! Yemeklerden yarım saat önce yenilirse kan şekerini düşürüyor

Toplumda şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin görülme oranı giderek artıyor. Diyabete neden olan birçok etken bulunuyor. Sağlıksız beslenme ve zararlı alışkanlıklar diyabet riskini artıran etkenler arasında yer alıyor. Diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini sabit tutmaları gerekiyor. Yükselen kan şekeri büyük problemlere neden olabiliyor.

Kan şekerini dengede tutmanın bir yolu ne yediğinizden geçiyor. Pek çok sağlık uzmanı meyveler, sebzeler ve sağlıklı karbonhidratlar açısından zengin beslenmeyi savunurken şeker ve işlenmiş et gibi şeyleri azaltmanızı öneriyor.

DOKTORDAN UZAK TUTUYOR

Popüler bir deyiş olan "günde bir elma doktordan uzak tutar" sözü diyabet konusunda geçerli olabilir. Bunun nedeni, 2019'da Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmanın, beyaz pirinç yemekten 30 dakika önce elma yemenin kan şekeri seviyelerinin yaklaşık yarı yarıya azaldığını göstermesidir. Araştırma kapsamında 18 genç kadın, 14 ayrı sabah rastgele sırayla test öğünleri tüketti.

YEMEKTEN ÖNCE YEMEK GEREKİYOR

Kan şekerini düşürmede en etkilisinin yemekten önce tüketilen elma olduğu düşünülüyor. "Bu çalışmada, yemekten 30 dakika önce tüketilen bir elma ön yüklemesi ile bir pirinç yemeğinin yemek sonrası glisemik gezisini yarıya indirdik. Bir meyve olarak elma, ön yükleme gıdası olarak kullanılmaya özellikle uygundur çünkü iyi kabul görür, taşıması kolaydır, tüm yıl boyunca dünya çapında bulunur ve öğün aralarında serinletici bir gıda olarak veya salata mezelerinin bir bileşeni olarak tüketilebilir."

"Sonuç olarak, bu çalışma, pirinç kontrolü ile karşılaştırıldığında, 15 gram mevcut karbonhidrattan oluşan elma ön yüklemesinin, tokluk üzerinde olumsuz bir etki olmaksızın akut postprandiyal glisemik tepkileri önemli ölçüde azalttığını buldu. Şeker bileşeni, elma ön yüklemesinin glisemik baskılayıcı etkisini kısmen açıklayabilir."

KANSER VE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIYOR

2004 yılında Nutrition Journal'da yayınlanan mevcut makalelerin bir meta-analizi şunları söyledi: "İncelenen makaleler arasında elma, diğer meyve ve sebzelere kıyasla en tutarlı şekilde kanser, kalp hastalığı, astım ve tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi.

DİYABETİN BELİRTİLERİ