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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Diyaliz hastalarını taşıyan Ahmet Çelik yönetimindeki Bilecik Devlet Hastanesine ait 11 EE 552 plakalı minibüs, Karaköy köyü alt geçidinde Servet Samanlı'nın kullandığı 16 LPA 02 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Samanlı ve eşi ile minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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diyaliz hastası minibüs otomobil trafik kazası

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