Diyanet 2021 yılı kandil günlerini açıkladı | Önümüzde hangi kandil var ve kandil ne zaman?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayına sayılı günler kala önümüzde hangi kandil olduğu araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini takvime göre; önümüzde Mevlid Kandil'i var. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? İşte, ayrıntılar...

ÖNÜMÜZDE HANGİ KANDİL VAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre; Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili geride kaldı. Önümüzde ise 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili var.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid ne demek: Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili müslümanlarda ibadet açısından yeri önemlidir. Mevlid Kandili doğum anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde açıkladığı Mevlid Kandili bu hafta Çarşamba günü idrak edilecek.

Rebî’ul-evvel ne demektir?

Peygamber efendimizin doğum tarihi olan Rebiülevvel'in anlamı ilkbahar demektir. Bu ayda Hz. Muhammed nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Öncesinden gelen her peygamberin ümmeti Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bir diğer ifadeyle Rebî’ul-evvel neşe, bayram ve sevinç olarak açıklanmaktadır.