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Diyanet 2021 yılı kandil günlerini açıkladı | Önümüzde hangi kandil var ve kandil ne zaman?

08.04.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların içerisinde pek çok dini açıdan önemli gün bulunmaktadır. Önümüzde hangi kandil olduğu ve tarihleri İslam alemi tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre; Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili geride kaldı. Peki, önümüzde hangi kandil var? İşte, ayrıntılar...

Diyanet 2021 yılı kandil günlerini açıkladı | Önümüzde hangi kandil var ve kandil ne zaman?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayına sayılı günler kala önümüzde hangi kandil olduğu araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini takvime göre; önümüzde Mevlid Kandil'i var. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? İşte, ayrıntılar...

ÖNÜMÜZDE HANGİ KANDİL VAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler takvimine göre; Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili geride kaldı. Önümüzde ise 17 Ekim 2021 tarihinde Mevlid Kandili var.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid ne demek: Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesine denk gelen Mevlid Kandili müslümanlarda ibadet açısından yeri önemlidir. Mevlid Kandili doğum anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesinde açıkladığı Mevlid Kandili bu hafta Çarşamba günü idrak edilecek.

Rebî’ul-evvel ne demektir?

Peygamber efendimizin doğum tarihi olan Rebiülevvel'in anlamı ilkbahar demektir. Bu ayda Hz. Muhammed nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Öncesinden gelen her peygamberin ümmeti Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bir diğer ifadeyle Rebî’ul-evvel neşe, bayram ve sevinç olarak açıklanmaktadır.

KANDİL GÜNÜNDE NE YAPILMALIDIR?

1) Kur'ân–ı Kerim okunmalıdır.

2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmelidir.

3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4) Tefekkürde bulunulmalıdır.

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