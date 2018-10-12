HABER

Diyanet'e dev bütçe! 29 kurumu solladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 07:21 | Son Güncelleme

Geçen yılki planda 2019 için 8.4 milyar lira ödenek verilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi yeni planda gelecek yıl için 10.4 milyar liraya çıkarıldı. Diyanet'in bu bütçesi ile Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları dahil 29 kurumu geride bıraktı.

Diyanet'e dev bütçe! 29 kurumu solladı

Cumhurbaşkanlığı, bütçenin rehberi niteliğinde olan Orta Vadeli Mali Plan yayımladı. Geçen yılki planda Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl için verilecek ödenek 1 milyar 50 milyon lirayken, yeni planda rakam 2.8 milyar liraya çıktı. Saray’a 2021 yılı için verilmesi öngörülen ödenek ise 3 milyar lira. Diyanet İşleri Başkanlığı yine ‘dev’ bütçesi ile 29 genel bütçeli idareyi solladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Diyanet ’e gelecek yıl için ayrılan bütçe 10.4 milyar lira. Plana göre gelecek yıl bütçe giderleri 960.9 milyar lira, bütçe gelirleri ise 880.3 milyar lira olacak. Gelirlerin neredeyse tamamına yakınını (756.4 milyar lira) vergi gelirleri oluşturacak. Bütçe gelecek yıl 80.6 milyar lira açık verecek. Hükümet, mega-altyapı projeleri için de kaynağı dışarıda arayacak. Bu projeler doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finasman ile yaşama geçirilmeye çalışılacak. Orta Vadeli Mali Plan’da (2019-2021) yer alan veriler şöyle:

  • Diyanet İşleri Başkanlığı ‘dev’ bütçesi ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri içerisinde tam 29 kurumu geride bıraktı. Geçen yılki planda 2019 için 8.4 milyar lira ödenek verilen Diyanet’in bütçesi yeni planda gelecek yıl için 10.4 milyar liraya çıkarıldı. Diyanet’in bütçesi 2020 yılında 11.9 milyar liraya, 2021 yılında da 13.1 milyar liraya yükselecek. Diyanet’in bütçesi ile geride bıraktığı bakanlıklardan bazıları da şöyle: İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji ile Kültür ve Turizm bakanlıkları...

ÖDENET ARTTI

Geçen yılki planda genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam ödenek miktarı 737.9 milyar liraydı. Yeni planda rakam 885.2 milyar liraya çıkarıldı.

-Gelecek yıl bütçeden en fazla ödenek 388.9 milyar lira ile yine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. İkinci sırada 113.8 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı geliyor. 3. sırada ise 103 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yer aldı.

-TBMM’ye gelecek yıl 1.7 milyar lira ödenek ayrıldı. İçişleri Bakanlığı’nın ödeneği 8.5 milyar lira olacak. Emniyet’e ise 33.6 milyar lira ödenek ayrıldı.

-Sağlık Bakanlığı’na 48.3 milyar lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 4.1 milyar lira, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 2.5 milyar lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 16.4 milyar lira, Ticaret Bakanlığı’na 5.6 milyar lira ödenek verilecek.

-Geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı’na 2019 yılında ayrılan ödenek 16.1 milyar liraydı. Yeni planda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2019 bütçesi 13.6 milyar lira oldu.

-Plana göre MİT Başkanlığı’nın ödeneği gelecek yıl 2.1 milyar lira olacak.

-Milli Savunma Bakanlığı’nın 2019 için öngörülen ödeneği 39.3 milyar liraydı. Yeni planda rakam 46.4 milyar liraya yükseldi.

PROJELER ASKIDA

-İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projeler askıya alınacak.

-Mega-altyapı projeleri doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası finansman ile hayata geçirilecek.

-Kamu özel işbirliği (KÖİ) uygulamalarının, daha etkin ve finansal açıdan verimli olmasına yönelik bir çerçeve oluşturulacak.

-Eğitimde adaletin sağlanması amacıyla farklılıkların azaltılması için okulu merkeze alan bir sistem yaklaşımı benimsenecek.

BÜTÇE 80.6 MİLYAR AÇIK VERECEK

Gelecek yıl bütçe giderlerinin 960.9 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843.6 milyar lira, faiz giderlerinin de 117.3 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 880.3 milyar lira, vergi gelirlerinin de 756.4 milyar lira olması bekleniyor. Bütçenin gelecek yıl 80.6 milyar lira, 2020 yılında 98.1 milyar lira, 2021 yılında da 97 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Bütçe açığının GSYH’ye oranının da 2019 yılında yüzde 1.8, 2020 yılında yüzde 1.9 olarak gerçekleşeceği, 2021 yılında ise yüzde 1.7 olacağı tahmin edildi. Bütçede 2019 yılında faiz dışı giderlerin 843.6 milyar lira, gelirlerin 841.4 milyar lira olacağı öngörüldü.

HARCAMAYA SINIR GELİYOR

Plana göre, mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faliyet ve projeler sonlandırılacak. Verimli olmadığı belirlenen harcama programları kaldırılacak. Yeni harcama programı oluşturulması sınırlandırılacak. Kamu kurumlarında taşıt kullanımında maliyet etkinlik analizleri yapılarak tasarruf sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak. Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamalar sınırlandırılacak.

PARTNERKraliyet ailesinde 'Erdem' kriziKraliyet ailesinde 'Erdem' krizi
Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...
Günlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı diyanet Bütçe

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

İlginizi Çekebilir

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 4 yorum
en büyük bütçeye sahip olan diyanet çocuklarımızı kuran kurslarında halen ücretli din eğitimi veriyor müslüman bir ülkede dinimizi ögrenmek neden ücretli oluyor bunun cevabını verebilecek aklıselim bir insan varmı ve her gün sokaklar da cami ye yardım kuran kurslarına yardım diye makbuzu alan sokak sokak cadde cadde esnafları gezip yardım toplanıyor buna rağmen çocuklarımız neden ücret karşılığında dinini öğreniyor yazziktir ayıptır ...
diyanet görevini yapsın 32 yaşındayım daha hayatım boyunca bir gün faiz ile ayeti başından sonuna kadar vaaz edebilecek bir babayiğit hoca görmedim insanları oyalıyorlar kimse dinini bilmiyor bu vebal çok ağır ya bu diyanet görevini yapsın yada yıkılır bu diyanet Allah yıkar.Sapla samanı karıştırmayın diyanet dışı sapkın insanlara müdahale etsin devlet lakin kuran guncellemesi yada kendisini Allah ve Rasulüne adamış takva sahiplerine müdahale etmeyi düşünürsen devlet çöker Allah çökertir akıllıca hareket etmek lazım
hiçbir gazete veremedi bu haberi!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti

Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti

Maden ocağında çökme: 34 ölü

Maden ocağında çökme: 34 ölü

Denizli’de otel yangını

Denizli’de otel yangını

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Ahmet Hakan'dan 'Atatürk' tepkisi: Müptezel olmaktan vazgeçin

Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!

Türkiye'nin en büyük parkından şok görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.