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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “Sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Sahurda Ankara’da çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Teknolojinin sunduğu imkanlara işaret ederek, “Dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız ”dedi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerle sahurda bir araya geldi.Başkanlık yemekhanesinde düzenlenen programda gençlerle birlikte sahur yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerin Ramazanını tebrik ederek, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Başkan Erbaş, gençlerin bir millet için çok büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, “Gençler, bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en değerli varlığımızdır.

Sahurda Ankara’da çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Teknolojinin sunduğu imkanlara işaret ederek, “Dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız ”dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da çeşitli üniversitelerde okuyan gençlerle sahurda bir araya geldi.
Başkanlık yemekhanesinde düzenlenen programda gençlerle birlikte sahur yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerin Ramazanını tebrik ederek, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Erbaş, gençlerin bir millet için çok büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, “Gençler, bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en değerli varlığımızdır. Tabi ki önemli olan nitelikli, kaliteli, ahlaklı, inançlı gençlere sahip olmaktır, sizler gibi” diye konuştu.
Erbaş, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelinde gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalara değindi.
Birçok güzelliği içinde barındıran Ramazan ayının son 10 gününe girildiğini anımsatan Başkan Erbaş, gençlere çokça ibadet ve dua etmelerini tavsiye etti.
Erbaş, teknolojik gelişmelerin insan hayatı için birçok kolaylık getirdiği gibi çeşitli olumsuzlukları da bünyesinde barındırdığına işaret ederek, şöyle devam etti:
“İletişimdeki, ulaşımdaki teknolojik gelişmeler, birçok imkan sunuyor. 15 bin kilometre uzaklıktaki bir kardeşinizi 20 saat sonra sizin yanınıza getirebiliyor. Ya da Sosyal medyayı kullanıyorsunuz, biliyorsunuz. İyi yanları var, kötü yanları var. Bizim iyi yanlarını kullanmamız lazım. Dünyadan haberdar olma, iyiliği yeryüzünün her noktasına ulaştırma gibi sosyal medyayı hayırlı yolda kullanmalıyız.”
“İyilikte yarışacağız, kötülüklerden uzak duracağız”
Erbaş, gençlere üniversitedeki dersleriyle yetinmeyip farklı alanlarda da okumalar yapmalarının önemine değinerek, “Sadece fakülte dersleri ile yetinmeyiniz. Farklı alanlardan da istifade ediniz. Kendinizi farklı alanlarda ne kadar yetiştirebilirseniz o kadar iyi olur. Ama her şeyden önemlisi iyilik yolunda, hayır yolunda, ahlaki ilkeler noktasında davranışlarımızı kontrol altına alacağız, iyilikte yarışacağız, kötülüklerden uzak duracağız ve hayatımızı Rabbimizin rızasına uygun hale getireceğiz” şeklinde konuştu.
“Camilerde ibadet yapmaya gayret edelim”
Hazreti Peygamberin, bir hadisinde “Kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah’ın arşının gölgesinin altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bunlardan birisi de neşe ve huzuru Allah’a ibadette bulan gençtir” buyurduğunu dile getiren Erbaş konuşmasına şöyle devam etti:
“Sizlere işaret ediyor. Allah hepimize nasip etsin. O yedi sınıf insandan birisi de ‘kalbi camilere bağlı Müslümanlardır’ diyor. Rabbimiz kalbimizi camilerden, mescitlerden uzaklaştırmasın. Çünkü bizi kurtaracak kurtuluş yolu camilerin yoludur. Yani ibadet yoludur. İbadetimizi yeri gelir camilerde yaparız, yeri gelir bulunduğumuz yerlerde yaparız ama özellikle camilerde ibadet yapmaya gayret edelim.”
Başkan Erbaş, sahurun ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde gençlere sabah namazını kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın da bulunduğu programa, Kredi Yurtlar Kurumu ile Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında ve öğrenci evlerinde kalan, Diyanet İşleri Başkanlığının yürüttüğü Akseki Gençlik Çalışmaları’na katılan üniversite öğrencileri katıldı.

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