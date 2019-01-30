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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimize bırakacağımız en büyük değer, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetidir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Kurulunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Kurulunda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük değerimiz, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetidir” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) 14. Olağanüstü Genel Kuruluna katıldı. Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen genel kurulda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Erbaş, “Bizim gençlerimize bırakacağımız en büyük değerimiz, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetidir. DİTİB’in kuruluş amaçlarının başında da bunlar gelir” dedi.
Vakıfların, derneklerin hizmetin vasıtaları olduğunu ifade eden Erbaş, DİTİB’in sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa hizmet etmeninin gayreti içerisinde olduğunu söyledi. Erbaş, DİTİB’in kuruluşundan bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ederek, “DİTİB çok büyük faydalara, bereketlere vesile oldu, olmaya da devam edecek inşallah. Bu anlayış, birlik, beraberlik ruhunu geliştirmeye vesile oluyor” ifadelerini kullandı.
Genel kurula Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can ve Fransa DİTİB Genel Kurul üyeleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimize bırakacağımız en büyük değer, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetidir”

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