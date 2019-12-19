Diyanet-Sen şube başkanlarından 'Milli Piyango' açıklaması: 'Milli' ibaresi kaldırılsın

Diyanet-Sen şube başkanları, “Milli Piyango”nun yılbaşı çekilişine sayılı günler kala piyango biletleri konusunda basın açıklaması yaptı. Birçok ilde yapılan açıklamada, Milli Piyango’dan ’Milli’ ibaresinin kaldırılması istendi. Diyanet-Sen İstanbul 3 Bolu Şube Başkanı Neslibey Özkan, “Biz, kardeşi açken tok yatan bir millet olmadık. Dünya Müslümanlarına el uzatan bir millet olduğumuz gibi yanlışa doğru deme gibi bir gaflete asla düşmedik. Milli Piyango yanlıştır. Haksız bir kazançtır. Müslüman’a yakışmayan bir haldir. Milli kavramları ayrıştıran bu tavrına karşı net bir dille ülkemizde Milli Piyango’yu istemiyoruz” dedi.

'KARA BİR LEKEDİR'

Diyanet-Sen Bilecik Şube Başkanı İbrahim Çelik ise, “Milli Piyango bu ülkeye çalınmış kara bir lekedir. Vicdan coğrafyamıza el uzatmak yerine böyle bir günahı tercih etmek bizler için yanlış bir tercih olacaktır. Milli Piyango’nun ülkemizde yaşatılmasına karşıyız” diye konuştu.

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, “Milli Piyango değerlerimize yapılan bir hakarettir. Müslüman halka yutturulmak istenen haram lokmaya her zaman karşı olduk. Milli Piyango’nun devlet eliyle finanse edilmesi, devlet eliyle teşvik edilmesi ise ayrıca bir yanlıştır” dedi.