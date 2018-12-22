Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Üniversite koridorlarına, 26 yaşın altındaki üniversite öğrencilerinin katılabileceği bildirilen programa ilişkin duyurular asıldı. Umreye gitmek isteyen öğrencilerden, Hac ve Umre Muhasebe Müdürlüğü adına bankalara, piyasanın altında belirlenen tutarı ‘peşin’ olarak yatırmaları istendi.

ÜYELİK ŞARTLARI NELER?

Programa kayıt yaptıran öğrenci velilerinin de “İmkanlar ölçüsünde” etkinlikten yararlanabileceği bildirildi. Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberin göre tura katılmak isteyen öğrencilere, Türk Hava Yolları’nın (THY), uçuş programına üyelik şart koşuldu.

TUR PROGRAMI!

Tur programı, “Mekke’de dört gün, Medine’de ise iki gün kalış” olarak hazırlandı. Etkinlik çerçevesinde yedi otelle anlaşma sağlandı.

TURA KATILACAKLARA HEDİYE

Diyanet’in düzenlediği program dahilinde umreye gidecek öğrencilere hediyeler verileceği de belirtildi. Üniversitelerin panolarına asılan umre duyurusunda tura katılacaklara, “Kuran-ı Kerim, umre yolcusu rehberi, kutsal iklimde dua, Tavaf ve Sa’y duaları, seyahat el çantası, kutsal yolculuk umre CD’si, seccade, tespih ve sırt çantası” hediye edileceği bildirildi.

Sonuncusu 20-24 Nisan 2019 tarihlerinde tamamlanacak programların bedeli 2 bin 280-2 bin 480 TL olarak belirlendi.

