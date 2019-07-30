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Diyanet’ten 20 milyonu aşkın kişiye kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca vekalet yoluyla kesilecek kurbanlar, 6 bin 500 kişilik gönüllü ekipce Türkiye ve 149 ülkede 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, “Vekaletle Kurban Programı” kapsamında gönüllü yardım ekibini uğurlama töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca vekalet yoluyla kesilecek kurbanlar, 6 bin 500 kişilik gönüllü ekipce Türkiye ve 149 ülkede 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle, “Vekaletle Kurban Programı” kapsamında gönüllü yardım ekibini uğurlama töreni düzenlendi. Vekalet yoluyla kesilecek kurbanlar, 6 bin 500 kişilik gönüllü yardım ekibi tarafından Türkiye’de 72 il ile 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında da 149 ülkenin 443 bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Uğurlama töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurbanın dini bir vecibe olmasının yanı sıra toplumsal ve insani boyutta da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Ülkemizin her köşesinde hayat bulan bu yardımlaşma tablosunun son yıllarda dünya geneline yayıldığını görmek bizleri son derece memnun etmektedir. Böylece kurban, insanlığı büyük bir aile kabul ederek bireyler, toplumlar, milletler arasında köprülerin kurulduğu küresel boyutta bir iyilik mevsimine dönüşmektedir. Sınırların paylaşmaya engel olmadığının, kardeşliğin sınır tanımadığının en güzel örneği olmaktadır” diye konuştu.

Kurbanlar yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor
Kurbanın "yakınlaşma" demek olduğunun altını çizen Erbaş, “Bizler, kurban ibadeti sayesinde Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, dünyanın her yerindeki insanlarla hayırsever milletimizin yardım elini buluşturmakta ve gönüllerini birbirine yaklaştırmaktayız. Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş ve afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden ülkelerden bir Müslümanın selamına muhtaç kalan tecrit yerlerine kadar yedi kıtada gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız” şeklinde konuştu.

20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım
Kurban organizasyonlarını her yıl büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erbaş, bu yıl bu hizmeti “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” temasıyla organize ettiklerini aktararak, “Yurt içinde 72 il, 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız. Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Törenin sonunda Dıyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek, Filistin, Etiyopya, Pakistan, Haiti, Yeni Zelenda ve Özbekistan’a gidecekler arasında bulunan 7 kişiyle Türk bayrağıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

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