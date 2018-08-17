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Diyanetten Erzincan'da kaymakamlıktaki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 20:34 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı: - "Konunun araştırılması için Başkanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmıştır"

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığında müftülükçe düzenlenen toplantıda, bir müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu Tercan Müftü Vekili Ersin Kan ve zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin idari soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tercan Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Konunun araştırılması için Başkanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Erzincan Tercan Kaymakamlığı

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