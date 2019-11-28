HABER

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 17:39 | Son Güncelleme

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini, Ankara'dan gelen Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eyleminin 87'nci gününde de destek ziyaretleri devam etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Zeki Yağmur ve Bem-Bir-Sen üyelerinden oluşan heyet, Diyarbakır'da evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Uslu, burada yaptığı açıklamada, çocukları için oturma eylemi yapan anneleri desteklediklerini belirtti.

Ziyareti, annelerin yanlarında olduklarını göstermek için gerçekleştirdiklerini ifade eden Levent Uslu, 87 gündür HDP il binası önünde eylemini sürdüren annelerin bu haklı direnişine destek verdiklerini söyledi.

Oturma eylemini sürdüren ailelerle tek tek sohbet eden Uslu, şöyle konuştu:

"Türkiye'mizin her yerinde nerede bir sıkıntı, mazlum varsa onların yanında zulmün karşısında olarak bugün de Diyarbakır'a geldik.
2014 yılında evlat acısı çeken annelerimizin yanında olduğu gibi bugün de geldik.
Evlat nöbeti tutan annelerimizin, babalarımızın yanına geldik. Acılar paylaştıkça azalır. İnşallah buradaki ve bugün burada olmayıp da evlat acısı çeken çok sayıda annemiz, ailemiz, kardeşleri, aileleri, babalar evlatlarına kavuşur, artık bu sorun biter. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, silahlı kuvvetlerimiz, askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, bu terörü bitirmek için son yıllarda en kuvvetli bir şekilde, en sabırlı bir şekilde takibini sürdürmekte ve her gün bu PKK terör örgütünün terör başlarını, YPG terör örgütünün, FETÖ'nün bu gençliğimize, milletimize yaptığı verdiği zararı bitirmek için mücadele ediyor."

Ailelerin kendisine, çocuklarının kültürel ve sportif faaliyetler adı altında kandırılarak dağa kaçırıldığını aktardığını belirten Levent Uslu, "Bunun için ailelerin önlem alması gerekiyor. Sadece Diyarbakır değil, Gaziantep'ten, Mardin'den, İstanbul'dan annelerimiz ve babalarımız var. Bütün velilere sesleniyorum; Çocuklarımızın nereye gittiklerini, nereye kaydolduklarını, hangi ad altında olursa olsun dikkat etmelerini istiyorum. Buradaki anaların, babaların bir an önce evlat acısı bitsin, ayrılık bitsin, çocuklarına kavuşsun." ifadesini kullandı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Bursa’da panik dolu anlar...Alevler yükseldi, güçlükle kontrol altına alındıBursa’da panik dolu anlar...Alevler yükseldi, güçlükle kontrol altına alındı
İntihar girişiminde bulunan çocuğu kurtardı! Polise ödülİntihar girişiminde bulunan çocuğu kurtardı! Polise ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır HDP İl Binası ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Milyonlarca kişi bekliyor! Asgari ücret için Türk-İş'ten ilk teklif

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Alevi ailenin evi işaretlenmişti! Bakan Soylu'dan açıklama

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

Attığı tweet olay olmuştu! Mehmet Aslan hakkında karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğu kurtaran polis altınla ödüllendirildi

İntihar girişiminde bulunan çocuğu kurtardı! Polise ödül

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

İş yerini açtığı anda neye uğradığını şaşırdı

Ankara'da Tahir Elçi anmasında arbede!

Tahir Elçi anmasında arbede!

Havuza düşen otomobilde boğularak hayatını kaybetti

Feci ölüm! Boğularak hayatını kaybetti

Antalya'da turistlerin deniz keyfi

Kasım ayında şaşırtan görüntü! Akın ettiler

Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu

Beşiğinde uyuyordu, ölü bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.