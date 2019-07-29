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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından ‘hukuksuz gözaltı’ açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın yayın organlarında çıkan ‘eğitimciye hukuksuz şekilde gözaltı’ haberine ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu olayın disiplin hukuku çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı internet ve sosyal paylaşım sitelerinde ‘Öğretmenevinde müdür yardımcısına sorduğu soruya arzu ettiği cevabı alamayan hakim, yetkisini aşarak hukuksuz bir şekilde eğitimci arkadaşımızı bir günlük gözaltına aldı’ şeklinde paylaşımlarda bulunulması üzerine açıklama yapma hususunun oluştuğu kaydedildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı basın yayın organlarında çıkan ‘eğitimciye hukuksuz şekilde gözaltı’ haberine ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu olayın disiplin hukuku çerçevesinde değerlendirildiği belirtildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı internet ve sosyal paylaşım sitelerinde ‘Öğretmenevinde müdür yardımcısına sorduğu soruya arzu ettiği cevabı alamayan hakim, yetkisini aşarak hukuksuz bir şekilde eğitimci arkadaşımızı bir günlük gözaltına aldı’ şeklinde paylaşımlarda bulunulması üzerine açıklama yapma hususunun oluştuğu kaydedildi. Açıklamada, ’’29 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Diyarbakır Öğretmenevi’nde yapılan keşif işlemi sırasında B.S. isimli şahsın mahkeme heyetine elinde sigara olduğu halde engel olmaya çalışması ve keşfin icrasını imkansız kılması nedeniyle mahkeme hakimince şahsın uyarıldığı, ancak buna rağmen şahsın aynı tavırlarına devam ederek keşfi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 291. maddesi gereğince adı geçen şahıs hakkında 1 gün disiplin hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Olay disiplin hukuku çerçevesinde takdir edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şahıs ile ilgili herhangi bir soruşturma ve buna dayalı olarak yapılmış gözaltı işlemi bulunmamaktadır’’ denildi.

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