HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü motosiklet kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü motosiklet kazasına ait görüntüler ortaya çıktı

29.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kontrolsüz kavşakta çarpışarak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ise ağır yaralanmasına neden olan motosiklet kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz hızlıca giren araç ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce takla atarak yola savruldu.

Ağır yaralanan 2 kişi, vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Yunus Tokay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Hizbullahçıyız' deyip tehditler yağdırdı! CHP harekete geçti'Hizbullahçıyız' deyip tehditler yağdırdı! CHP harekete geçti
Erdoğan-Erbakan görüşmesinde tarihi detay!Erdoğan-Erbakan görüşmesinde tarihi detay!
Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilirÇok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Erdoğan tarih vererek duyurdu!

Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Çocuklarım da sattırmıyor'

Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Çocuklarım da sattırmıyor'

İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak

İYİ Parti'ye katıldı! İlk sözleri çok konuşulacak

Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi!

Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi!

Üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Üstü küçük geldi! Göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.