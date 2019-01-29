HABER

Diyarbakır'da akıl almaz kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 07:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yol kenarına park eden araçtaki kişiler inmek için kapıyı açtıkları sırada arkadan gelen sürücü kapıya çarpmamak için direksiyonu kırınca zincirleme kaza meydana geldi. 3’ü ağır 5 kişinin yaralandığı olayda yanlış ihbar yapılması sonucu güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri bölgede ceset aradı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan 500 Evler semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yol kenarına park eden 72 AY 876 plakalı aracın arka kapısı açıldı...

İnmek için kapıyı açtı, araçlar birbirine girdi

Bu sırada arkadan gelen 21 AG 132 plakalı aracın sürücüsü, açılan kapıya çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolünü kaybetti.
21 AG 132 plakalı otomobil, önünde bulunan 72 AY 876 ve 63 AAG 969 plakalı araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına fırlayıp bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşların olay yerinde 2 kişinin öldüğü ihbarını yapması üzerine sağlık görevlileri ile güvenlik güçleri yaklaşık 1 kilometrelik alanda ceset aradı.
Yapılan incelemede araçlarda 5 kişinin olduğu ve yaralıların da hastanelere kaldırıldığı anlaşıldı. Kazada yaralananlardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa istikameti bir süre trafiğe kapandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Kaza

En Çok Okunan Haberler

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Sözleri yine sosyal medyayı karıştıracak!

Cami çalışanından çocuklara korkunç istismar!

Cami çalışanından çocuklara korkunç istismar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.