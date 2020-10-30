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  4. Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü

Diyarbakır’da alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı, bıçaklı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup, cadde ortasında bir süre tartıştı. Hararetli tartışma bir anda silahlı, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(İHA)

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