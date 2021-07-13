HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır’da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

Diyarbakır’da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

13.07.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çermik İlçesinde cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmat bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Diyarbakır’da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Balıksırtı Mahallesi kırsalında, cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında icra edilen adli arama faaliyeti kapsamında arama yapıldığı belirtildi.

MAKİNELİ TÜFEK VE KALAŞNİKOV BULUNDU

Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir.

AW369924_04

"Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır” denildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi! Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi!
PARTNERHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadıHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadı
İstanbul'daki tehlike 'Asya Kaplan Sivrisineği'İstanbul'daki tehlike 'Asya Kaplan Sivrisineği'
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü

Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü

Dehşete düşüren olay! “Kokuyorsun” dedi, sonrası korkunç

Dehşete düşüren olay! “Kokuyorsun” dedi, sonrası korkunç

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.