HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır'da genç kadına giydiği kıyafet yüzünden saldırı

Diyarbakır'da genç kadına giydiği kıyafet yüzünden saldırı

01.06.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da ekmek almak için evinden çıkan genç kadın, iddiaya göre kıyafeti nedeni ile bir şahıs tarafından darp edildi. Bileği yerinden çıkan ve dişi kırılan talihsiz kadın, korkudan eve gidemez duruma geldi.

Diyarbakır'da genç kadına giydiği kıyafet yüzünden saldırı

Diyarbakır'daki olay, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Kübra E. (21) ekmek almak için indiği marketten eve döndüğü esnada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Giydiği kıyafeti nedeniyle darp edildiğini savunan Kübra E.'nin bileği yerinden çıkarken dişi de kırıldı. Hayatının şokunu yaşayan Kübra E., neye uğradığını şaşırırken saldırgan elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı.

"POTANSİYEL KATİL BUNLAR"

Başından geçen olayı anlatan Kübra E., bu tür insanların sokakta dolaşmaması gerektiğini ve bunların potansiyel katil olduklarını söyledi. Kübra E., "Ekmek almaya indim, dönüşte eve giderken sarıklı, sakallı, siyah gömlek ve şalvar giymiş bir adam ben telefonla ilgilenirken bana yumruk attı. Kulağım çınlıyorken kafamı kaldırdım adama baktım, ne olduğunu anlamaya çalışırken hayal mi gerçek mi çözemiyordum. Saçıma yapışınca kendime geldim, kendimi korumaya çalıştım, birileri kurtarır diye bekliyorum, kimse kurtarmadı. En son dayanamadım bağırdım alsanıza şu adamı diye öyle çektiler adamı. Adam hala gitmedi köşede bekliyordu, polisi arayın dedim kimse aramadı, ben kendim aramaya çalıştım elim titriyordu bulamıyordum nasıl arayacağımı. Bir şekilde polisi arayabildim adam kaçtı, ara sokağa girdi peşinden gittim elimde telefon ile onun görüntüsünü çekmeye çalışıyordum, bir anda sokakta kayboldu. Çevredekiler sonra gelip yardım ettiler su verdiler.

1

Ambulans geldi beni hastaneye götürdü, hastanede darp raporu aldım sonra karakola giderek şikayette bulundum. Bu insanlar nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar, biz sokakta rahat rahat yürüyemeyecek miyiz, daha önce başıma böyle bir şey geleceğini hiç düşünmemiştim ve aklımın ucundan geçmezdi. Nasıl bir insan bana vurup elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. O gün eşofman giymiştim, ekmek almaya inmiştim ceket de giymiştim, iki dakikada başıma neler geldi. Böyle insanlar sokakta gezmemeleri potansiyel katil bunlar. Korkuyorum bugün eve nasıl gideceğim onu düşünüyorum" dedi.

2

Kayınpederini bıçaklayan gelin, ifade değiştirdi: Eve tek döndüm, diye tartıştıkKayınpederini bıçaklayan gelin, ifade değiştirdi: Eve tek döndüm, diye tartıştık

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Dikkat çeken açıklama: Üşümeye devam edeceğizDikkat çeken açıklama: Üşümeye devam edeceğiz
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

81 il valiliğine gönderildi! İçişleri'nden normalleşme genelgesi

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

Düğünler nasıl olacak? 1 Haziran sonrası yeni kurallar

50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başlıyor!

50 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başlıyor!

Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

Farenin et reyonundaki anları dehşete düşürdü: Daha adım atmam

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.