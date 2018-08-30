Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde görevli A.A.Y. isimli hemşirenin aynı hastanede görevli V.G. isimli diyetisyeni, aralarında geçen olay nedeni ile darp ettiği öne sürüldü.
A.A.Y.’nin kendisini darp ettiğini iddia eden diyetisyen V.G., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimliğine şikayet dilekçesinde bulundu.
Hastane yönetimi, yaşanan olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.
İHA
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