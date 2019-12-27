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  4. Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındayken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındayken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 00:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’dan acı haber geldi. Deniz K. isimli kadın kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semti Gevran Caddesi’nde bulunan Timuçin Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan gelen silah seslerini duyan apartman görevlisi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi.

AĞIR YARALI KADIN YARDIM İSTEDİ

İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu. Ağır yaralı kadın, kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeğine sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI

Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz K. hayatını kaybetti.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Deniz K.'nın bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.

KATİLİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.’nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı.

(İHA)

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Diyarbakır kadın cinayeti cinayet silahlı saldırı

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