Diyarbakır'da operasyon! Gölet yakınlarında toprağa gömmüşler

Açıklamada, operasyon kapsamında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan, girişinde demir kapısı bulunan 2x5 m ebatlarında 1 adet boş sığınağın tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği, gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 3 adet mayın el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 430 kilogram amonyum nitrat, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp, 1 adet laptop bilgisayar, şarj adaptörü ve mause, 1 adet mayın EYP başlatıcı madde (50 gram toz TNT), 1 adet güneş paneli, 30 adet büyük pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 220 metre elektrik kablosu, 5 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 1 adet termos, 35 adet makas, 1 kutu boya, 1 adet streç film, 46 adet koli bandı, 7 adet elek ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildiği, delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alınıp, diğer malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği belirtildi.

5 TON 239 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ



Açıklamada ayrıca, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 511 kök kenevir bitkisi ile 614 kilogram kubar, 4 ton 625 kg toz olmak üzere toplam 5 ton 239 kg esrar maddesi ele geçirildiği, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddelerinin muhafaza altına alınıp, kenevir bitkilerinin numune alınmasını müteakip, yerinde imha edildiği ifade edildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri sonucunda ise, geçici olarak teşkil edilen 3 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 698 şahıs ve 109 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, operasyon bölgesi içerisindeki 107 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve operasyon bölgeleri içinde bulunan köy ve mezralarda; Diyarbakır Elektrik Dağıtım Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından yapılan kontrol neticesinde, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 86 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı bilgilerine verildi.

Kaynak: İHA



