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Diyarbakır’da teröristlere ağır darbe! İnleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 11:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, teröristlere ait kış sığınağı kullanılamaz hele getirilirken, teröristlerin İHA, SİHA, İKU araçlarından gizlenmek amacıyla kullandığı toplam 364 adet termal şemsiye ile 151 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır’da teröristlere ağır darbe! İnleri imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, il Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi Hedik ve Kutlu köyleri kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Komando Onbaşı Şükrü Vural ve Şehit Jandarma Er Ömer Ay operasyonlarının başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda, teröristlerce, toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, girişi tahta kapakla örtülü 1 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas araması neticesinde, iki kaya bloğu arasında oluşan oyuk içerisine gizlenmiş 6 adet jelikan bidon içerisinde teröristlerce İHA, SİHA, İKU araçlarından gizlenmek amacıyla kullanılan toplam 364 adet termal şemsiye ve 35 adet askı kayışı ile arazide 1 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 30 kilogram gübre, 2 adet muhtelif ebatlarda çadır, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Terörün finans kaynağına da darbe vurulan operasyona ilişkin açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Narko-terörizmle mücadele kapsamında iki farklı bölgede, arazide toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 151 kilogram esrar ile esrar elemekte kullanılan 3 adet elek ele geçirilmiştir. Ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere ve esrar maddesine el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır terör PKK

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