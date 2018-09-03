Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

PKK'nın Suriye yapılanması YPG saflarında 2 yıl faaliyet yürüten ve Diyarbakır Kulp'ta yakalanan terörist Erhan Ertuğrul, Türkiye'ye sızmadan önce teröristlere Suriye'de bombalı drone eğitimi verildiğini anlattı.
Teröristin verdiği ifadede, "Kuzey Irak'taki Haftanin kampına gönderildim. Türkiye'ye geçecek 25 kişilik terörist gruba bombalı drone eğitimi verildi. Diyarbakır Kulp kırsalına vardık" dediği öğrenildi. 13 teröristin öldürüldüğü 2 ayrı sığınakta sağ ele geçen terörist Erhan Ertuğrul, ölen teröristleri fotoğraflarından teşhis etti.
'1 AY KAZDIĞIM SIĞINAKTA 1 SAATTE YAKALANDIM'
Sözde Şenyayla bölge sorumlusu olan ve 300 bin liralık Gri listede aranan terörist Mehmet Kaçan ise 14 yıl boyunca terör örgütünde faaliyet gösterdiğini belirterek, 1 ay boyunca kazdığı sığınakta 1 saat içinde yakalandığını ifade etti.
Terörist Kaçan, "Grubumun tamamı öldürüldü. Patlamanın etkisiyle sığınak çöktü. Ben dışarı çıkarak teslim oldum. Yakalandığım sığınağa 2 saat yürüme mesafesinde başka bir sığınakta da 8 terörist barınıyordu" dedi.
(Sabah)
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