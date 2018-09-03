HABER

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 05:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi Şenyayla bölgesinde 13 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı ele geçen Erhan Ertuğrul ile bölge sorumlusu Mehmet Kaçan hakkında Diyarbakır Başsavcılığı'nca 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. Ertuğrul, Türkiye'ye sızmadan önce Suriye'de bombalı drone eğitimi aldığını belirtti.

Diyarbakır'da yakalandı! Bombalı drone eğitimi almışlar

PKK'nın Suriye yapılanması YPG saflarında 2 yıl faaliyet yürüten ve Diyarbakır Kulp'ta yakalanan terörist Erhan Ertuğrul, Türkiye'ye sızmadan önce teröristlere Suriye'de bombalı drone eğitimi verildiğini anlattı.

Teröristin verdiği ifadede, "Kuzey Irak'taki Haftanin kampına gönderildim. Türkiye'ye geçecek 25 kişilik terörist gruba bombalı drone eğitimi verildi. Diyarbakır Kulp kırsalına vardık" dediği öğrenildi. 13 teröristin öldürüldüğü 2 ayrı sığınakta sağ ele geçen terörist Erhan Ertuğrul, ölen teröristleri fotoğraflarından teşhis etti.

'1 AY KAZDIĞIM SIĞINAKTA 1 SAATTE YAKALANDIM'

Sözde Şenyayla bölge sorumlusu olan ve 300 bin liralık Gri listede aranan terörist Mehmet Kaçan ise 14 yıl boyunca terör örgütünde faaliyet gösterdiğini belirterek, 1 ay boyunca kazdığı sığınakta 1 saat içinde yakalandığını ifade etti.

Terörist Kaçan, "Grubumun tamamı öldürüldü. Patlamanın etkisiyle sığınak çöktü. Ben dışarı çıkarak teslim oldum. Yakalandığım sığınağa 2 saat yürüme mesafesinde başka bir sığınakta da 8 terörist barınıyordu" dedi.

(Sabah)

PARTNERKuzen paniğiKuzen paniği
Evine giderken az daha canından oluyorduEvine giderken az daha canından oluyordu
Bylock’tan 42 haneli şifre çıktıBylock’tan 42 haneli şifre çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG PKK Erhan Ertuğrul Mehmet Kaçan drone bombalı drone

En Çok Okunan Haberler

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Elçin Sangu tatil paylaşımlarıyla hayranlarını büyüledi!

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Adana'da fabrika duvarı araçların üzerine çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı için 8 yeni kural

İstanbul Boğazı için 8 yeni kural

Bylock’tan 42 haneli şifre çıktı

Bylock’tan 42 haneli şifre çıktı

Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.