Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevden alınan belediye başkanlarından Adnan Selçuk Mızraklı hakkında 1 kovuşturma ve 8 soruşturma, Ahmet Türk hakkında 2 kovuşturma ve 4 soruşturma, Bedia Özgökçe Ertan hakkında da 1 kovuşturma ve 6 soruşturma dosyası bulunuyor.

Açıklamada üç belediye başkanının, "haklarındaki adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için" Anayasa'nın 127. maddesiyle 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtildi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yaklaşık Adnan Selçuk Mızraklı (ve Hülya Alökmen Uyanık) yüzde 63, Ahmet Türk (ve Figen Altındağ) yüzde 56, Bedia Özgökçe Ertan (ve Mustafa Avcı) da yüzde 54 oyla Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) eş belediye başkanları seçilmişlerdi.

Adnan Selçuk Mızraklı: Temsili bütün mekanizmalara güveni sarsacak bir darbe durumu

Sosyal medyada görevden alındığına ilişkin haberlerin yayılması sonrası BBC Türkçe'ye konuşan Adnan Selçuk Mızraklı, seçmen iradesinin bütün değerlerin üzerinde olduğunu söyledi.

"Burada çok farklı bir niyet var. Bu, Türkiye'deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi, bundan sonraki siyasetin aritmetiğinden tutun ruhuna kadar, Türkiye'deki demokrasi değerlerine kadar, temsili bütün mekanizmalara olan güveni sarsacak bir darbe durumudur" diyen Mızraklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna sadece görevden alma olarak bakmamak gerek. Orada üç büyük il tarif ediyor. Ama ortaya çıkan durumun gerek parlamento düzeyinde seçilmişler açısından güçlü yansımaları olacak, gerekse de yerellerde seçilmişler açısından ciddi sonuçları olacak.